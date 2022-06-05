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    Столетняя жительница Жаркента проголосовала на референдуме

    5 Июня 2022, 11:40

    ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Одной из первых в Алматинской области пришла на референдум и проголосовала жительница города Жаркента 100-летняя Зейнелхан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    У Зейнелхан Оспановой 12 детей. За всю жизнь она принимала активное участие во всех выборах.

    «За последние 30 лет все выборы и референдумы хорошо мне запомнились. Я небезразлична к судьбе нашей страны и поэтому всегда принимаю участие на выборах. Пусть наше будущее поколение будет жить долго и счастливо! Желаю, чтобы наш город Жаркент процветал и с каждым годом становился все лучше. Всем мира и добра», - сказала Зейнелхан Оспанова.

    По традиции первому голосовавшему был вручен памятный подарок.

    В Алматинской области сегодня работают 1053 участка. В регионе количество электората, обладающего правом голоса, превышает 1 млн 200 тыс. человек.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Общество Референдум
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