Столетний юбилей отметила жительница района Аққулы Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сукан-апа Жапарова живет в селе Каракала в Павлодарской области вместе с семьей сына Таскайрата. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Самая пожилая жительница района воспитала десятерых детей, сегодня она окружена любовью внуков, правнуков и праправнуков. «Моя мама родилась весной 1920 года недалеко от колхоза Сталино, который в 2005 году переименовали в село Айтей батыра, - рассказывает Таскайрат Бикенов. - В семье было четверо детей. В школе они не учились, все занимались «черной» работой - пахали на быках, сеяли зерно. Родители моей мамы умерли до начала Великой Отечественной войны, а в 1942 году вместе с другими молодыми людьми ее отправили в Карагандинскую область для работы на угольных шахтах. Многие не вернулись оттуда, не выдержав непосильной работы».

Сукан-апа Жапарова выжила, и в 1945 году вместе с еще четырьмя односельчанками вернулась домой. До родного села девушки шли пешком.

В 1947 года Сукан-апа Жапарова вышла замуж за фронтовика Калена Бикенова.

«Отец прошел всю войну, получил несколько ранений и две тяжелые контузии на фронте, имеет боевые награды, - рассказал Таскайрат Бикенов. – Родители научили нас быть дружными, неравнодушными к чужим бедам. Это помогало нам в жизни. Среди нас есть экономист, медики, водители, учителя, работники сельского хозяйства».

Постоянно юбилярша проживет в селе Каракала, но часто ездит в гости к детям и внукам, проведать праправнуков, которых у Сукан-апа Жапаровой более 20.