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    Столетний юбилей казахстанской летчицы Хиуаз Доспановой отметили в Атырау

    15 Мая 2022, 15:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау отметили 100-летие легендарной летчицы, Халық Қаһарманы Хиуаз Доспановой. Цветы к памятнику первой летчицы- казашки возложил аким области Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Хиуаз Доспанова родилась 15 мая. На торжественном мероприятии, посвященном знаменательной дате, присутствовали родственники народной героини. Также в церемонии приняли участие солдаты воинской части 5546 Национальной гвардии РК, Западное региональное командование, деятели культуры и представители общественности.

    «Во время войны в женском авиаполке знаменитой М. Расковой собрались молодые девушки в возрасте от 17 до 22 лет. Среди них была и наша землячка Хиуаз. Этих героических девушек, которые впоследствии образовали гвардейский полк, фашисты прозвали «ночными ведьмами». Хиуаз Доспанова на самолете По-2 совершила более 300 ночных вылетов, проявив храбрость и мужество»,- сказал аким области.

    В 2019 году международному аэропорту Атырау присвоено имя Халық Қаһарманы Хиуаз Доспановой. Село Дашино Курмангазинского района, где родилась и выросла летчица, сейчас носит ее имя. Одной школе и девяти улицам в области присвоено имя Хиуаз Доспановой.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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