АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Столбы освещения на 80 млн тенге украдены в Алматы. Хищение имущества выявлено в Алатауском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники одной из компаний не досчитались столбов освещения и заявили об этом в полицию. «Хорошим подспорьем в раскрытии преступления стали системы видеонаблюдения, где зафиксированы факты неоднократных краж. Только по нашему району установлено более 20 аналогичных эпизодов. Злоумышленники орудовали поздно ночью. Приезжали на грузовой Газели, подгоняли арендованный манипулятор, прямо у основания спиливали фонарные столбы и похищали их. Нами изъято свыше 50 украденных столбов, распорядиться ими подозреваемые не успели. Кстати, задержаны двое мужчин, 1991 и 1999 годов рождения. Они водворены в ИВС. Вещественные доказательства изъяты», – проинформировал начальник управления полиции Алатауского района Есен Искаков.

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