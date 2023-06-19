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    Столбы освещения автотрассы упали в Павлодарской области из-за сильного ветра

    19 Июня 2023, 19:48

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер повалил столбы освещения автодороги в Павлодарской области. Дорожники перенесли упавшие столбы с дороги, электропитание временно отключено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около станции Бозшаколь (автодорога Астана-Ерейментау-Шидерты) из-за сильного шквального ветра произошло падение опор уличного наружного освещения», - прокомментировал Павлодарский областной филиал ТОО «Казахавтодор» после того, как в соцсети попало любительское видео со столбами освещения загородной трассы.

    По информации компании, дорожники незамедлительно выехали на участок дороги и устранили последствия непогоды.

    «Опоры освещения перенесены с проезжей части в резерв дороги. Электропитание временно отключено», - добавил источник.

    Обеспечен безопасный проезд, заверили в ТОО «Казахавтодор».

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Видео Дороги МЧС МИИР РК
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