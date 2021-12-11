Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Столбики термометров в Турции опустились до 15 градусов мороза

    11 Декабря 2021, 20:00

    ЭРЗУРУМ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Столбики термометров на востоке Турции в ночь на 11 декабря опустились до отметки - 15 градусов ниже нуля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Самая низкая температура в Восточной Анатолии была зафиксирована в провинциях Карс и Ардахан.

    Температура воздуха в регионе соответствует сезонной норме. Слабый южный ветер местами будет усиливаться.

    В ночь на 11 декабря в провинции Агры температура составила 9 градусов мороза. Далее следуют: Эрзурум - минус 8, Игдыр – минус 3, Эрзинджан – минус 2 и Тунджели – минус 1.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Турция Погода Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Дожди с грозами пройдут в Казахстане 17 - 19 июня
    В четырех городах 16 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей