Столб «Сергека» упал на жительницу Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница столицы пожаловалась в социальных сетях на травму ноги, полученную от падения столба системы виденаблюдения «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом горожанка рассказала в одном из пабликов в Instagram.

«В 13:20 ждала светофор, упал столб от «Сергека» на ногу, на Сыганак, 11, возле ЖК «Санрайз». Благо, сделала шаг назад, и не упал на голову. К кому обратиться с жалобой? Я была в шаге от смерти», - написала она.

Женщина также указала, что сейчас ее нога в гипсе, а сама она осталась без работы.

На жалобу отреагировали в столичном департаменте полиции.

«23 октября текущего года по улице Сыганак напротив ЖК «Sunrise» при переходе проезжей части 45-летняя женщина получила травму ноги вследствие падения металлической конструкции столба, оснащенного камерой «Сергек». По данному факту управлением полиции района «Есиль» начато досудебное расследование по статье 306 Уголовного кодекса РК, проводится проверка», - пояснили в пресс-службе полиции.

