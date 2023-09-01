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    Стоит ли ждать казахстанцам дешевых кредитов с приходом зарубежных банков

    1 Сентября 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Подешевеют ли кредиты с приходом зарубежных банков в Казахстан? На этот вопрос ответила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После совместного заседания палат Парламента журналисты ей задали вопрос: «Президент поручил привлечь в Казахстан три зарубежных банка. Стоит ли казахстанцам ожидать дешевых кредитов с приходом иностранных игроков?».

    На что председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка ответила, что сильных изменений в этом вопросе ожидать не стоит.

    «Даже если придет новый банк, он будет ориентироваться на базовую ставку, какая в стране складывается. Будет ориентироваться на стоимость денег в экономике. Ожидать, что придет иностранный банк и начнет предлагать ресурсы по другим ставкам - это так не работает. Есть стоимость денег в экономике, они в любом случае будут ориентироваться на базовую ставку», - пояснила Мадина Абылкасымова.

    Ранее она заявила, что приход зарубежных банков повысит конкуренцию.

    Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана, отметив необходимость привлечения в страну трех надежных зарубежных банков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Финансы Человек труда
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