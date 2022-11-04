Стоит ли ожидать повышения цен на жилье в Казахстане – мнение эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко пояснила, стоит ли ожидать повышения цен на жилье, передает МИА «Казинформ».

«К сожалению, ожидается повышение цен на жилье. Если внимательно наблюдать за экономикой нашей страны, да и в целом за экономикой других стран, то можно заметить сильнейший виток инфляции во всех странах. Это означает снижение покупательской способности валюты. Если говорить о формировании цен на недвижимость в нашей стране, то себестоимость квадратного метра нового жилья дорожает вдвойне за счет импортируемой инфляции», - сказала Нина Лукьяненко в телефонном разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ».

Эксперт добавила, что резких колебаний цен не ожидается, но цены будут меняться в рамках инфляционных процессов.

«Если инфляция в стране, где закупаются материалы составила 8-10%, то вместе с этими материалами мы завезли этот уровень инфляции в страну. На этот уровень инфляции дополнительно накладывается и снижение ценности тенге. Резких колебаний не ожидается, но цены будут меняться в рамках инфляционных процессов», - добавила Нина Лукьяненко.

Ранее Нина Лукьяненко объяснила, как обстоит ситуация на рынке жилья в Казахстане. По ее словам, на сегодня в месяц проводится по 33-36 тысяч сделок по стране. В ближайшем будущем тенденция последних месяцев на рынке жилья сохранится.



