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    Стоит ли обливаться холодной водой в жаркую погоду – советы эксперта

    13 Июля 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Купание детей в фонтане иногда приводит к заражению вирусами и вредными микроорганизмами. Об этом на брифинге заявил заведующий информационно-оперативным диспетчерским отделом городской станции скорой помощи города Астана Сабыр Наркулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он также дал ряд рекомендаций по поведению в жаркую погоду.

    «Одевайтесь легко в соответствии с погодой – носите легкие шляпы, солнцезащитные очки и старайтесь носить с собой воду, чтобы не допустить обезвоживание организма. Рекомендуется убрать из рациона жирную и жареную пищу. Данные продукты вызывают чрезмерную нагрузку на организм. Также рекомендуется избегать алкогольных, а также газированных и сладких напитков, не утоляющих жажду. Лучше всего, чтобы в вашем меню было больше овощей и супов, богатых витаминами и легко усваиваемых организмом», - сказал Сабыр Наркулов.

    По его словам, в дневное время необходимо закрывать окна, а вечером открывать и охлаждать помещение.

    «Опасность несут и кондиционеры, сразу хочу напомнить, что резкая смена температуры может привести к заболеванию верхних дыхательных путей, лихорадке и простуде. Купание детей в фонтане иногда приводит к заражению вирусами и вредными микроорганизмами. Сразу после того, как вы пришли с улицы, купаться и обливаться холодной водой не рекомендуется, это может привести к другим заболеваниям», - добавил Сабыр Наркулов.

    Ранее, заведующий информационно-оперативным диспетчерским отделом городской станции скорой помощи города Астана Сабыр Наркулов сообщил о том, что количество вызовов скорой помощи резко увеличилось из-за жары в столице.

    Автор:

    Серик Сабеков

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