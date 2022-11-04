Стоит ли казахстанцам сейчас приобретать квартиру или лучше отложить покупку – советы эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко рекомендует казахстанцам не откладывать с покупкой квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, не стоит откладывать покупку квартиры.

«Надо искать подходящие и выгодные варианты, здраво оценивать свои силы, возможности и желания», - сказала Нина Лукьяненко в телефонном разговоре корреспонденту агентства МИА «Казинформ».

Она также не исключила возможное повышение цен на квадратные метры и стройматериалы в связи с инфляцией, добавив, что резких колебаний не ожидается, но цены будут меняться в рамках инфляционных процессов.

Ранее Нина Лукьяненко заявила, что ситуация на рынке жилья за прошедшие два месяца не изменилась. Сделки происходят в стандартном режиме, резких скачков и изменений цен не наблюдается.



