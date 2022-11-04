Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Стоит ли казахстанцам сейчас приобретать квартиру или лучше отложить покупку – советы эксперта

    4 Ноября 2022, 17:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко рекомендует казахстанцам не откладывать с покупкой квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, не стоит откладывать покупку квартиры.

    «Надо искать подходящие и выгодные варианты, здраво оценивать свои силы, возможности и желания», - сказала Нина Лукьяненко в телефонном разговоре корреспонденту агентства МИА «Казинформ».

    Она также не исключила возможное повышение цен на квадратные метры и стройматериалы в связи с инфляцией, добавив, что резких колебаний не ожидается, но цены будут меняться в рамках инфляционных процессов.

    Ранее Нина Лукьяненко заявила, что ситуация на рынке жилья за прошедшие два месяца не изменилась. Сделки происходят в стандартном режиме, резких скачков и изменений цен не наблюдается.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье Общество Недвижимость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Многодетные мамы в Зайсане жалуются на качество построенного для них жилья
    Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО
    Более 140 человек в РК имеют 20 и более квартир – председатель АО «Отбасы банк»
    Оформить недвижимость станет еще проще в Казахстане - министр цифровизации
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров