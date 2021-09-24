Стоимость жилья будет ежегодно расти на 10% - 15% - Талгат Ергалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О механизме вычисления роста цен на жилье в Казахстане рассказал глава Союза строителей РК Талгат Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Можно смело говорить о том, что стоимость строительства жилья будет ежегодно расти на 10% - 15%. Это минимум. Если вы укажите эти проценты, вы никогда не ошибетесь. Рост идет каждой весной. Как только начинается весна, теплеет, начинаются отделочные работы. Зимой такого сильного разгона не добьешься, как в теплое время», - сказал Талгат Ергалиев на заседании Союза строителей.

«Как только начинается лето, стартует запуск продаж строительных материалов, цены на них начинают расти, соответственно растут и цены на квадратный метр жилья», - добавил спикер.

Ранее, Т. Ергалиев спрогнозировал рост цен на жилье весной 2022 года.

«Если само строительство подорожало на 35% - 40%, а стоимость квадратного метра подорожала всего на 15%, значит, завтра мы ожидаем рост цен. Строители коммерческого жилья не могут в одночасье поднять цену, они будут ее поднимать потихоньку. К весне 2022 года мы ожидаем рост цен примерно на 20% - 30%. И это не просто анализ конкретно этого года, это анализ всего периода строительства», - рассказал глава Союза строителей Казахстана.