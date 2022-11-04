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    Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае достигла почти $65 млрд в 2021 году

    4 Ноября 2022, 14:00

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае за 2021 год составила 470 млрд юаней (около $65 млрд) и увеличивается в среднем на 20% в год. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявил глава Управления спутниковых навигационных систем КНР Жань Чэнци, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам чиновника, по состоянию на июнь количество терминалов китайской системы спутниковой навигации и глобального позиционирования Beidou («Бэйдоу») в транспортной отрасли превысило 8 млн устройств, в сельском хозяйстве – 1,3 млн единиц, в правоохранительной сфере – 1,8 млн.

    Услугами Beidou пользуются в телекоммуникационной отрасли, а также метеорологическом мониторинге при ликвидации последствий стихийных бедствий.

    В ходе брифинга представлен доклад «Китайская спутниковая система «Бэйдоу» в новую эпоху», в котором отмечается, что Beidou совместима с другими навигационными спутниковыми системами.

    «Бэйдоу» может предоставлять широкий спектр услуг, таких как позиционирование, навигация, поисково-спасательные операции, а также глобальные услуги обмена короткими сообщениями, отмечается в документе.

    В докладе подчеркивается, что Китай готов делиться достижениями в развитии системы «Бэйдоу» и сотрудничать со всеми странами для развития мировой индустрии спутниковой навигации.

    Китай приступил к созданию национальной спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» в 2000 году и она была завершена в 2020 году.


    Фото: ru.wikipedia.org

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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