Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае достигла почти $65 млрд в 2021 году

4 Ноября 2022, 14:00

4 Ноября 2022, 14:00

Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае достигла почти $65 млрд в 2021 году

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Стоимость услуг спутниковой навигации в Китае за 2021 год составила 470 млрд юаней (около $65 млрд) и увеличивается в среднем на 20% в год. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявил глава Управления спутниковых навигационных систем КНР Жань Чэнци, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам чиновника, по состоянию на июнь количество терминалов китайской системы спутниковой навигации и глобального позиционирования Beidou («Бэйдоу») в транспортной отрасли превысило 8 млн устройств, в сельском хозяйстве – 1,3 млн единиц, в правоохранительной сфере – 1,8 млн.

Услугами Beidou пользуются в телекоммуникационной отрасли, а также метеорологическом мониторинге при ликвидации последствий стихийных бедствий.

В ходе брифинга представлен доклад «Китайская спутниковая система «Бэйдоу» в новую эпоху», в котором отмечается, что Beidou совместима с другими навигационными спутниковыми системами.

«Бэйдоу» может предоставлять широкий спектр услуг, таких как позиционирование, навигация, поисково-спасательные операции, а также глобальные услуги обмена короткими сообщениями, отмечается в документе.

В докладе подчеркивается, что Китай готов делиться достижениями в развитии системы «Бэйдоу» и сотрудничать со всеми странами для развития мировой индустрии спутниковой навигации.

Китай приступил к созданию национальной спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» в 2000 году и она была завершена в 2020 году.

Фото: ru.wikipedia.org