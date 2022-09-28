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    Стоимость угля в Казахстане сохранена на прошлогоднем уровне - МИИР

    28 Сентября 2022, 10:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в стране насчитывается около 25 угледобывающих предприятий. За первые восемь месяцев текущего года ими было добыто 73,7 млн тонн угля. Об этом говорилось в ходе встречи министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева с исполнительным директором Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николаем Радостовцем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    С начала отопительного периода 2022-2023 годов для коммунально-бытовых нужд и населения завезено свыше 4 млн тонн, что на 4,6% больше аналогичного периода прошлого года.

    «По данным угледобывающих предприятий, стоимость угля сохранена на прошлогоднем уровне. В настоящее время уголь реализуется на внутреннем рынке в диапазоне от 8 000 до 21 600 тенге за тонну в зависимости от географического расположения и марки твердого топлива, - отмечалось в ходе встречи.

    Стороны также обсудили вопросы модернизации угольной промышленности и внедрения новых технологий в отрасль. Также договорились о совместной рациональной организации перевозок, сдерживании необоснованного роста цен на твердое топливо и привлечении инвестиций.

    Министерство индустрии и инфраструктурного развития в целях недопущения необоснованного роста цен организует прямые перевозки с месторождений через сеть вагонов АО «ҚазТемірТранс». Кроме того, в целях недопущения дефицита твердого топлива в период предстоящего отопительного сезона МИИР РК был принят приказ на ограничение вывоза угля автомобильным транспортом. Данное решение разработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Экономика Цены и тарифы МИИР РК
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