Стоимость ТЭЦ-3 увеличилась на 36 млрд тенге в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Динамика курса российского рубля увеличили стоимость ТЭЦ-3 в Астане на 36 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства столицы Марсель Узаков, отвечая на вопросы депутатов маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы говорите, что стоимость ТЭЦ-3 увеличилась на 36 млрд тенге. 36 миллиардов тенге хватит на строительство 10 школ на 1200 мест. Мы собираемся потратить еще 36 миллиардов тенге, как будто мало того, что мы строим 10 лет. Почему так произошло?», - поинтересовался депутат маслихата Талгат Ергалиев.

По словам главы ведомства, причиной удорожания строительства стала волатильность курса тенге.

«Вы знаете, как колебался российский рубль. Это влияет и на нас. Из-за курса валют стоимость проекта увеличилась на 43 процента. Сначала, если я не забыл, цена даже выросла до 52 млрд тенге. Позже мы ее снизили до 36 млрд тенге. Сейчас мы работаем над новой поправкой. Вероятно, она уменьшится и с 36 млрд тенге. Эта цена исходит от фактической цены оборудования, упомянутого в проекте. Мы не можем повлиять на завод-изготовитель для снижения цены», — ответил Марсель Узаков.

Ранее сообщалось, что новые тепловые объекты в Астане увеличат количество обеспеченных теплом до 2,4 млн человек.



