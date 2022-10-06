Стоимость сена назвали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заготовили 873 тысячи тонн сена. По словам руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрама Мендыбаева, этого достаточно для зимовки скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге М.Мендыбаев проинформировал, что сенажа собрали больше требуемого объема - 206 тысяч тонн, силоса - 143 тысячи тонн, или 71% от потребности, соломы - 672 тысячи тонн, или 84%, и фуража - 474 тысячи тонн, или 61%.

«В прошлом году были вопросы с обеспечением кормами. Мы проводили мониторинг. В этом году хорошие погодные условия, сено есть. Население полностью обеспечено . Аграрии предоставляют солому и зернофураж. Рулон сена весом 300 кг стоит 5-6 тысяч тенге, тонна – 15-16 тысяч, солома – 2-4 тысяч за рулон, зернофураж – 30-40 тысяч тенге за тонну», - сказал М.Мендыбаев.

В прошлом году стоимость сена в регионе взлетала до 12-15 тысяч тенге за тюк. Люди вынуждены были сдавать скот. Причиной удорожания кормов называли засушливое лето.