Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Стоимость сена назвали в СКО

    6 Октября 2022, 13:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заготовили 873 тысячи тонн сена. По словам руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрама Мендыбаева, этого достаточно для зимовки скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге М.Мендыбаев проинформировал, что сенажа собрали больше требуемого объема - 206 тысяч тонн, силоса - 143 тысячи тонн, или 71% от потребности, соломы - 672 тысячи тонн, или 84%, и фуража - 474 тысячи тонн, или 61%.

    «В прошлом году были вопросы с обеспечением кормами. Мы проводили мониторинг. В этом году хорошие погодные условия, сено есть. Население полностью обеспечено . Аграрии предоставляют солому и зернофураж. Рулон сена весом 300 кг стоит 5-6 тысяч тенге, тонна – 15-16 тысяч, солома – 2-4 тысяч за рулон, зернофураж – 30-40 тысяч тенге за тонну», - сказал М.Мендыбаев.

    В прошлом году стоимость сена в регионе взлетала до 12-15 тысяч тенге за тюк. Люди вынуждены были сдавать скот. Причиной удорожания кормов называли засушливое лето.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге