Стоимость сахара назвали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Запасов сахара на складах торговых сетей и стабфондов хватает и дефицита данного продукта в Алматинской области нет. Об этом сообщили в акимате региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимат просит жителей не поддаваться искусственному ажиотажу. Килограмм сахара в регионе на сегодня продается по 275-370 тенге. Для стабилизации цен в ближайшие дни будут завезены еще 20 тонн сахара и цена будет эта.

«Вопрос стоит на особом контроле акимата Алматинской области и ведётся ежедневный мониторинг. Недобросовестные продавцы будут привлечены к ответственности», - сообщили в РСК Алматинской области.

Ранее в Министерстве торговли и интеграции также сообщили , что дефицита сахара в Казахстане нет. Запас социально значимых продовольственных товаров в стране составляет порядка 1,5 млн тонн.