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    Стоимость проезда в автобусах могут поднять в Алматы

    25 Ноября 2021, 14:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году стоимость проезда в автобусах могут повыситься. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК сказал Алматы заместитель акима города Алматы Серик Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам замакима, поднятие тарифа - это не задача, а необходимость.

    «Повышение тарифа необходимо. Сейчас он составляет 80 тенге. В ближайшее время - сегодня или завтра - вопрос не стоит о его поднятии. Если мы этот вопрос будем рассматривать то мы будем ее рассматривать с жителями с общественностью, экономистами, дорожниками. Это будет общественные слушания. Потому что вопрос очень болезненный и актуальный. Одностороннего объявления с какой-то датой о каком-то повышения речь не идет»,- сказал С.Кусаинов.

    «Я думаю, что в следующем году весной мы к этому вопросу подойдем после публичных обсуждений»,- добавил он.

    Напомним, в ходе брифинга Серик Кусаинов также сообщил, что в 2021 и 2022 году коммунальным автобусным парком ТОО «Алматыэлектротранс» планируется закуп 300 газовых автобусов. Также в 2022 году планируется достроить в индустриальной зоне Алатауского района автобусный парк.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Транспорт Цены и тарифы
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