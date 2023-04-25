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    Стоимость проезда на дачных маршрутах не изменится в Петропавловске

    25 Апреля 2023, 14:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с первого мая начнут работать дачные маршруты. Стоимость проезда останется на уровне прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата города, в садовые общества горожан будут возить 13 сезонных маршрутов. По обращению дачников запустили два автобуса №33.

    Завершится сезон дачных маршрутов 30 сентября. По согласованию с председателями садоводческих товариществ и решением межведомственной комиссии период их работы может быть продлен до 15 октября.

    «Стоимость проезда остаётся прежней. При безналичном расчёте – 80 тенге, наличными – 130 тенге. Не останутся без внимания и дачные дороги. В мае планируется начать работы по грейдированию», - сообщили в пресс-службе.

    Дачные маршруты субсидируются. В конце прошлого года аким города Руслан Анбаев сообщал, что на эти цели предусмотрят 60 млн тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт
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