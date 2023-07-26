Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Стоимость парковки в аэропорту Астаны подорожает

    26 Июля 2023, 22:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 августа текущего года изменится тариф на парковку в столичном аэропорту. С начала августа стоимость парковки в зонах Р1, Р2, Р3 увеличится со 100 тенге до 200 тенге, в зонах Р4, Р5, Р6 с 50 тенге до 100 тенге в час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

    «В связи с участившимися жалобами и фактами злоупотребления пользованием бесплатной экспресс линией (не являющейся парковой), предназначенной для удобства посадки и высадки улетающих и прибывающих пассажиров, в целях разгрузки экспресс линии от заторов в часы пик работы экспресс линии связанного с нелегальным извозом, в действие вводится тариф на третий и последующие заезды в течение суток на бесплатную 15-минутную линию экспресс посадки и высадки пассажиров в размере 300 тенге.

    Первый и вторые заезды на линию экспресс посадки и высадки пассажиров в течение 15 минут для всех без исключения пользователей остаются бесплатными», - уточнили в пресс-службе аэропорта.

    Стоимость крытой парковки, рассчитанной на 274 места, расположенной с правой стороны от терминала Т2 для внутренних рейсов, остается неизменной.

    Также в столичном аэропорту для выбора жителей и гостей столицы в качестве альтернативы платным парковкам имеется бесплатная парковка, расположенная к прилегающей территории закрытой автостоянки, на которой в сравнении с платной парковкой имеется больше свободных мест.

    Изменение тарифов на парковку связано с повышением тарифов на коммунальные услуги.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Транспорт Цены и тарифы Общество Аэропорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие коммунальные услуги подорожали в Казахстане
    Сколько казахстанцев стало получать повышенную пенсию
    На загородных трассах Казахстана запустят аппаратный комплекс для проверки скоростного режима
    Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области