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    Стоимость нефти впервые за долгое время превысила 70 долларов за баррель

    6 Января 2020, 11:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть существенно возросли – стоимость барреля североморской марки «Brent» возросла до 70 долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечают эксперты, такой результат зафиксирован впервые с мая 2019 года, передает Investing.com. Такой рост связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

    По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля нефти марки «Brent» около 7:15 по времени Нур-Султана достигала отметки в 70,16 долларов, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня.

    Последний раз баррель «Brent» стоил дороже 70 долларов в конце мая. Тогда взлет цен на нефть был также связан с событиями в районе Персидского залива.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Ближний Восток Нефть
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