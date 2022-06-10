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    Стоимость нефти марки Brent превысила $124 за баррель

    10 Июня 2022, 10:51

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Мировые цены на нефть в четверг продолжили рост на фоне снижения стратегических резервов сырья в США до минимума с марта 1987 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Caspian barrel.

    Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,39% - до $124,07 за баррель; июльские фьючерсы на WTI подорожали на 0,29% - до $122,47.

    Инвесторы оценивают еженедельную статистику по запасам нефти в США. По данным Минэнерго страны, стратегический резерв нефти за прошлую неделю сократился на 7,3 млн баррелей или на 1,4%, - до 519,3 млн баррелей. Показатель достиг минимума с марта в 1987 году, когда стратегические резервы нефти страны составляли 518,9 млн баррелей.

    Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю вместо ожидаемого снижения выросли на 2 млн баррелей или на 0,5%, до 416,8 млн баррелей.

    Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю уменьшились до 23,4 млн с 25 млн баррелей.

    Запасы бензина в США снизились на 0,8 млн баррелей (на 0,4%), до 218,2 млн баррелей. Аналитики ожидали рост на 1,1 млн баррелей.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Экономика США Цены и тарифы Нефть Мировые новости
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