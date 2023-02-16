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    Стоимость лота при госзакупках завысили в 1200 раз в Алматинской области

    16 Февраля 2023, 22:41

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Алматинской области с августа прошлого года предотвращено необоснованное завышение цен при госзакупках местными исполнительными органами на сумму 984 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К примеру, управлением строительства в план закупок включен закуп одной строительной конструкции на сумму порядка 900 млн тенге. При этом, согласно данным портала «Единое окно закупок», средняя цена такой конструкции составляет всего 750 тысяч тенге. Цена была завышена в 1200 раз», - сообщили в Антикоре.

    Ведомство направило рекомендательное письмо, на основании которого закуп был отменен.

    «Подобные факты недопустимы в условиях развития новой области и будут на особом контроле Антикоррупционной службы», - добавили в Антикоре.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с коррупцией
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