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    Стоимость легализации иностранного авто назвали в МВД РК

    16 Января 2023, 12:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько будет стоить легализация иностранного автомобиля? В Министерстве внутренних дел РК назвали стоимость этой услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для регистрации транспортного средства владелец уплачивает сбор за первичную регистрацию в размере 200 тысяч тенге, госпошлина за техпаспорт составит 4313 тенге, за госномер – 9660 тенге. После проверки всех документов и оплаты владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и государственные номерные знаки РК», - сказал на брифинге Кайсар Султанбаев.

    И.о. председателя Комитета административной полиции напомнил казахстанцам о том, что настоящая легализация иностранных автомобилей - это разовая акция.

    «Впредь гражданам Казахстана после приобретения автомобилей с иностранным учетом необходимо соблюдать требования об их своевременной регистрации в Республике Казахстан в течение 10-ти рабочих дней», - добавил К.Султанбаев.

    Ранее в рамках легализации иностранных автомобилей в Министерстве внутренних дел пообещали решить вопрос по регистрации армянских машин. В частности, ведомством ведется работа по снятию их с армянского учета.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК
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