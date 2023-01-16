Стоимость легализации иностранного авто назвали в МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько будет стоить легализация иностранного автомобиля? В Министерстве внутренних дел РК назвали стоимость этой услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для регистрации транспортного средства владелец уплачивает сбор за первичную регистрацию в размере 200 тысяч тенге, госпошлина за техпаспорт составит 4313 тенге, за госномер – 9660 тенге. После проверки всех документов и оплаты владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и государственные номерные знаки РК», - сказал на брифинге Кайсар Султанбаев.

И.о. председателя Комитета административной полиции напомнил казахстанцам о том, что настоящая легализация иностранных автомобилей - это разовая акция.

«Впредь гражданам Казахстана после приобретения автомобилей с иностранным учетом необходимо соблюдать требования об их своевременной регистрации в Республике Казахстан в течение 10-ти рабочих дней», - добавил К.Султанбаев.

Ранее в рамках легализации иностранных автомобилей в Министерстве внутренних дел пообещали решить вопрос по регистрации армянских машин. В частности, ведомством ведется работа по снятию их с армянского учета.



