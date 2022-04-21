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    Стоимость квадратного метра льготного жилья зафиксировали в Петропавловске

    21 Апреля 2022, 12:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Один из популярных вопросов, которые жители Петропавловска задают акиму города Булату Жумабекову на встречах – получение льготной ипотеки. С ростом стоимости жилья информация об ипотечном кредитовании становится все более актуальной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Градоначальник сделал подборку часто задаваемых ему вопросов и подробно расписал ответы на своей странице в социальной сети. В том числе и о получении жилья.

    «Для участия в программах ипотечного кредитования необходимо стоять в очереди. Хочу напомнить, в городе цена на льготное ипотечное жилье зафиксирована на уровне 160 тыс. тенге за квадратный метр, когда на рынке стоимость от 300-340 тыс. тенге. Реализация проходит в рамках программ через «Отбасы банк». При этом определение платежеспособности и распределение жилья по категориям относится к компетенции «Отбасы банка». Подробная информация по условиям участия в программах - на сайте банка», - написал Б.Жумабеков

    Ранее мы сообщали, что в Петропавловске строят 35 многоквартирных жилых домов, из которых 21 относится к категории бюджетных. Планируют начать строительство еще 10-ти таких домов в микрорайоне «Копай».

    В этом году в Петропавловске намерены сдать шесть арендно-коммунальных домов на 100 квартир каждый. Все расположены в микрорайоне «Береке». Аким Петропавловска напомнил, что со следующего года арендно-коммунальное жилье из государственного жилищного фонда выделяться не будет. Запускается субсидирование арендных платежей для социально уязвимых слоёв населения.

    «Уже утверждены правила назначения и осуществления выплат. Если простыми словами, то 50% аренды оплачивается за счет бюджетных средств, 50% - самостоятельно. Выплаты могут получить четыре категории граждан: инвалиды 1-й и 2-й группы, дети-сироты, многодетные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов», - проинформировал Б. Жумабеков.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Жилье Регионы Казахстана Общество
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