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    Стоимость кормов в ряде районов Костанайской области доходит до 45 тыс тенге за тонну - МСХ

    7 Августа 2023, 12:43

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства дали прогноз по заготовке кормов в в Костанайской области, с учетом информации о засухе в этом регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «По информации областного акимата осадки, выпавшие в летний период, создали благоприятные условия для роста естественных и сеяных трав. Средняя урожайность трав по области составляет 5,2 ц/га», - отметили в Минсельхозе.

    На период зимовки скота запланировано собрать 1,1 млн тонн сена, из которого уже заготовлено 843,3 тыс. тонн, или 76,8%. Для кормозаготовки в текущем году региону выделено 6,3 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.

    Для полноценного обеспечения потребности в кормах, для сенокошения будут использованы все виды угодий, включая летние посевы на паровых полях и вдоль водоемов.

    «Средняя реализационная цена сена за 1 тонну не изменилась с прошлого года и составляет 24-30 тыс. тенге. Однако в некоторых районах вблизи областного центра коммерческая цена доходит до 40-45 тыс. тенге», - отметили в Минсельхозе.

    Вместе с тем, акиматом области проводится работа по обеспечению грубыми кормами по приемлемым ценам пенсионеров, работников бюджетных организаций, многодетных семей, малоимущих.

    В Костанайской области, учитывая данные статистики, массовый забой скота не отмечается. С начала года забито 95 тыс. голов КРС, что меньше на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Минсельхоз Цены и тарифы Сельское хозяйство Костанай
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