Стоимость ГСМ не поменяется в Казахстане в ближайшие полгода – Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал возможность повышения стоимости ГСМ в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос безусловно важный и волнует всех граждан. Но в ближайшие 180 дней цены на топливо меняться не будут. Есть соответствующий подписанный приказ. В следующем году посмотрим», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Между тем, министр напомнил о существующей разнице в цене соседними странами.

«Но коллеги неоднократно говорили о том, что у нас значительная разница в цене с нашими соседями. Это ведет к перетоку топлива из республики. Эта разница в цене увеличивается ежегодно. Сейчас она уже превышает более чем в два раза с Россией и Кыргызстаном. Если в 2021 году на рынок было отгружено 424 тыс. тонн нефтепродуктов, то в этом году 517 тыс. тонн, и идет нехватка. Это связано с экспортом, у нас много транзитного транспорта. Поэтому плана и прогноза по значительному увеличению стоимости ГСМ на следующий год у нас нет», - добавил глава Минэнерго.