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    • Стоимость элитных семян для семеноводческих хозяйств снизят в РК

    29 Июля 2022 10:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стратегию развития семеноводства разработают в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируется разработать собственную стратегию обеспечения Казахстана семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции и создания научно-производственного центра семеноводства, объединяемого в единую цепочку «селекция-семеноводство-производство», а также улучшения материально-технической базы ведения семеноводства на всех уровнях. В этом контексте особое внимание уделяется снижению импортозависимости», - говорится в ответе министерства на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    Кроме того, по данным ведомства, со следующего года по опыту развитых стран будет внедрена новая информационная система, позволяющая отслеживать продвижение семян высокой репродукции в цифровом формате от оригинаторов до товарных хозяйств. Это позволяет установить строгий контроль за их использованием.

    «Кроме того, действует специальная бюджетная программа по поддержке семеноводства, которая охватывает все этапы семеноводства. Элитно - семеноводческим и семеноводческим хозяйствам будет снижена стоимость приобретения оригинальных и элитных семян для производства семян (на 70%)», - отмечается в сообщении ведомства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    #Минсельхоз #Цены и тарифы #Сельское хозяйство
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