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    Стоимость электроэнергии и газа для жителей Бельгии может превысить 10 тыс. евро

    30 Августа 2022 14:15

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - При сохранении текущих цен на энергоносители расходы средней семьи в Бельгии могут превышать 10 тыс. евро в год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пишут бельгийские СМИ, сумма в 10 тыс. евро в год за газ и электричество в 10 раз превышает прошлогодний тариф.

    На прошлой неделе ценообразование на ведущей энергетической бирже Амстердама TTP показало высокий рост. В отдельный период стоимость газа выросла на 40% до цены 339 евро/МВтч. В этот период 2021 года европейцы платили за «голубое топливо» около 27 евро/МВтч.

    Специалист по энергетике Дитер Йонг в комментарии телеканалу VRT отметил, что подобная стоимость энергоносителей может привести к ежегодным счетам в размере 10 тыс. евро (около 4 млн 660 тыс. тенге) для средней семьи за электричество и газ.

    «В пятницу вечером оптовые рынки закрылись по цене 746 евро/МВтч за электроэнергию и 330 евро/МВтч за газ. В среднем домохозяйство в Бельгии использует 3,5 МВтч электроэнергии в год и 17,5 МВтч газа», - подсчитывает Дитер Йонг.

    «Умножьте эти цены на весь 2023 год. Вы также должны учесть НДС, транспортные расходы и налоги», - сказал специалист.

    По его мнению, одним из выходов может стать установка солнечных батарей, а также переход на фиксированный контракт по тарифам на энергию. Однако в стране мало компаний, предоставляющие подобные условия и их цены тоже могут быть пересмотрены в ближайшее время.

    Фото: www.vrt.be

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Энергетика Бельгия Цены и тарифы Мировые новости
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