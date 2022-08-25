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    Стоимость дизтоплива для казахстанских автомобилей назвал глава Минэнерго РК

    25 Августа 2022 14:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дизельное топливо для казахстанских автомобилей отпускается по 230-260 тенге за литр. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ежегодно в осенний период потребление дизтоплива растет, и это связано, в первую очередь, с ростом количества транзитных автомобилей, везущих товары из стран, находящихся южнее Казахстана. Также увеличивается потребление дизтоплива сельхозтоваропроизводителями на осенние полевые работы. По первому случаю, для недопущения перетоков и сокращения объемов потребления более дешевого казахстанского дизельного топлива транзитными автомобилями, министерством совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции 22 августа этого года был принят приказ, в соответствии с которым предельная цена на дизельное топливо составляет 450 тенге. При этом, при предъявлении водительских прав и техпаспорта казахстанского образца водитель имеет право заправиться по 230-260 тенге за один литр, в зависимости от региона», – сказал Б.Акчулаков.

    По словам министра, для физических лиц, то есть, частных автомобилей, лимит заправки по цене 240-260 тенге за литр составляет 100 литров в сутки, для грузового транспорта - 300 литров в сутки.

    Министр проинформировал, что в настоящее время ведется работа по созданию модуля верификации, для регистрации потребителей и отпуска дизельного топлива, чтобы предотвратить различные ухищрения. Планируется запустить этот модуль в середине сентября для всей сети АЗС.

    Касательно обеспечения сельхозтоваропроизводителей Б.Акчулаков сообщил, что для проведения осенних полевых работ выделено более 400 тыс. тонн дизтоплива. В июле - 111 тыс. тонн, в августе - 161 тыс. тонн, в сентябре - 124 тыс. тонн, в октябре - 28 тыс. тонн.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экономика Цены и тарифы Минэнерго РК
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