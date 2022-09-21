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    Стоимость детского паспорта намерены снизить в два раза в Казахстане

    21 Сентября 2022, 11:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исключить платежи за регистрацию актов гражданского состояния в связи с передачей функции регистрации в Госкорпорацию «Правительство для граждан» хотят в Казахстане. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагается исключение платежей за регистрацию актов гражданского состояния в связи с передачей функции регистрации в Госкорпорацию «Правительство для граждан». Также предлагаются дифференцированные ставки госпошлины за выдачу паспорта гражданина РК в зависимости от количества страниц, а также снижение госпошлины в два раза для детей», - сказал Алибек Куантыров, представляя поправки в Налоговый кодекс на пленарном заседании Мажилиса.

    Кроме того, согласно озвученным данным, поправками исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья.

    «В реализацию поручений Главы государства предлагается введение принципа должной осмотрительности. Субъекты бизнеса будут проверять добросовестность своих контрагентов, тем самым проявляя должную осмотрительность. Предлагаются нормы в части упрощения налогового администрирования, а также уточняющего и редакционного характера», - добавил Алибек Куантыров.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Общество Налоги Миннацэкономики
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