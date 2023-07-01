Стоимость Apple превысила 3 трлн долларов

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Акции компании Apple завершили торги в пятницу на сумму 3 триллиона долларов США, это единственная компания, которая когда-либо достигла этого рубежа. А все благодаря лучшему приросту в первом полугодии, зафиксированному на Nasdaq за последние 40 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Акции Apple выросли более чем на 2% в пятницу до рекордных $193,97 за акцию. С 15,7 миллиарда акций в обращении эта цена акций подтолкнула Apple к ее исторической рыночной стоимости.

Стоимость компании Apple уже достигала подобной отметки 3 января 2022 во время внутридневных торгов, но тогда техногигант не смог удержать позиции.

Невероятно высокая стоимость компании последовала за рискованным запуском Apple Vision Pro в начале этого месяца и более сильным, чем ожидалось, квартальным отчетом о прибылях и убытках в мае, несмотря на резкое падение продаж и прибыли.

Vision Pro, который поступит в продажу в следующем году, впечатлил журналистов. Они получили возможность опробовать устройство дополненной реальности до его выхода на рынок. Apple планирует продавать гарнитуру за3499 долларов, а само устройство имеет некоторые ограничения в использовании, например, вместе с устройством пользователям придется использовать аккумулятор размером с iPhone.

Акции Apple (AAPL) взлетели в этом году на 49%, чему способствовал более широкий рост акций крупных технологических компаний, в том числе интерес инвесторов к искусственному интеллекту (ИИ). Nvidia (NVDA) лидирует в S&P 500 с ростом в 190% в этом году, за ней следует Meta (META) с 138%.

Nasdaq вырос на 31,7% в первой половине года, зафиксировав самый большой процентный прирост за первое полугодие с 1983 года.

Успех Apple на фондовом рынке в этом году резко контрастирует с 2022 годом. В начале 2023 года рыночная капитализация Apple упала ниже 2 триллионов долларов впервые с начала 2021 года.