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СТО откроют в столичной колонии

26 Февраля 2022 14:19
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СТО откроют в столичной колонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в колонии-поселения минимальной безопасности в Нур-Султане отбывают наказание около 300 граждан, все они трудоустроены. Об этом сообщила руководитель отдела организации занятости осужденных, майор юстиции Айгуль Даутова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соответствии со статьей 119 Уголовно-исполнительного кодекса РК предусмотрен вопрос трудоустройства осужденных. В соответствии с ним мы обеспечиваем их работой. Работа осужденным предоставляется государственными и частными учреждениями. То есть некоторые работают в черте города, некоторые - в промышленной зоне. В настоящее время в нашем учреждении отбывают наказание 297 осужденных граждан и все они заняты. Кто-то работает дворником, кто-то поваром, автомехаником, швеей, уборщицей, садовником и так далее. Также в промышленной зоне работает ТОО по изготовлению знаков правил дорожного движения. Кроме того, будет работать швейный цех по производству спецодежды и станция технического осмотра (СТО)», - сказала Айгуль Даутова.

По ее словам, у осужденных повышенная мотивация к работе.

«Семейные люди хотят работать и помогать своим близким. У некоторых есть кредит, который нужно погасить. Кроме того, ряд рабочих мест находится в черте города. Ежедневно утром работодатель забирает, а вечером привозит. Конечно, со своей стороны мы будем отслеживать и проверять работников. Кроме того, к нам приезжает большое количество предприятий, ищущих работу. В основном это строительные компании», - рассказывает Айгуль Даутова.

По словам руководителя отдела занятости, в данной колонии отбывают наказание в основном те, кто совершил мелкие преступления.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане отбывающие наказание в колонии-поселения минимальной безопасности открывают теплицы и выращивают огурцы.


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#Нур-Султан   #Занятость   #МВД РК   #Общество   #Енбек жолы   #Заключенные   #Трудоустройство  
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Автор:

Серик Сабеков

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