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    Сто новых автобусов запустят в Алматы до начала учебного года

    27 Июля 2023, 20:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для повышения качества обслуживания и удобства жителей в Алматы до начала учебного года на маршрут выйдут 100 новых автобусов. В настоящее время городской автопарк пополнили 30 автобусов, остальные 70 – прибудут в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что за счет поступивших автобусов подвижной состав будет обновлен на маршрутах №37, 38, 38а и 201. Также будут усилены следующие маршруты: №24, 125, 131, то есть действующие маршруты будут дополняться новыми автобусами.

    Ранее аким мегаполиса Ерболат Досаев на встречах с населением сообщал, что в этом году в Алматы дополнительно закупят 600 новых автобусов. На приобретение оставшихся 500 заключен договор. Всего в Алматы функционируют более 2000 автобусов, 163 маршрута, 24 перевозчика.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Транспорт
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