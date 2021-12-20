Сто новорожденных получили подарочные боксы «Сүйінші» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В праздничные выходные в Восточном Казахстане родились около 100 младенцев. Все они памятные сүйінші-боксы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Кроме предметов первой необходимости для младенцев, в подарочных коробках есть поздравительная открытка от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, памятная монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости страны и свидетельство о рождении ребенка.

– Ты пришел в этот мир в особенный для нашей страны момент – в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звездой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь! – написано в поздравлении Президента страны.

Заявления на свидетельство о рождении детей, родившихся 16 и 17 декабря, было принято сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» в родильных домах, далее переданы в органы РАГС для оформления первого документа гражданина Казахстана.

– Все родители этих новорожденных получили памятные сүйінші-боксы, – сообщил директор областного филиала «Правительства для граждан» Азамат Есембулов. – Мы выражаем благодарность работникам РАГС за оформление свидетельств о рождении, работникам «Казпочты» за доставку сүйінші-боксов, а также всем медицинским работникам за их нелегкий труд.

Примечательно, что имя первого ребенка, родившегося в области 16 декабря – Амире.

– Наш сын появился на свет 16 декабря. Это такая значимая дата. Надеюсь, что она принесет ему большую удачу, – делится радостью мама малыша Акерке Болатова. – Мы получили подарочный бокс, в котором есть все необходимое для малыша. Спасибо большое организаторам за внимание и поздравление.