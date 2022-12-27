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    Сто молодых специалистов получат жилье в Атырауской области

    27 Декабря 2022, 20:43

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сто молодых специалистов получат жилье в Атырауской области. Жилье специалисты получат по утвержденной региональной программе «Атырау жастары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Под эту программу из бюджета выделили 1 млрд тенге. На эти средства планируется предоставить жилье около 100 молодым специалистам, которые окончат обучение в вузах и захотят работать в регионе. В области принята еще одна региональная программа «Бақытты отбасы – Атырау». По ее условиям жилье будет предоставляться под годовую ставку в 4 %, без первоначального взноса, а срок кредитования – до 20 лет. Участникам предоставляется возможность приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке. В рамках программы будут охвачены около 100 многодетных семей, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями», - сообщил заместитель акима области Кайрат Нуртаев.

    Жилье будет строиться в областном центре, Жылыойском, Индерском, Макатском, Исатайском и Кызылкогинском районах.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Жилье Молодежь Атырау
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