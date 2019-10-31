Сто дней президентства Касым-Жомарта Токаева: что сделано и предстоит сделать, рассказали в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В среду, 30 октября, в Брюссельском пресс-клубе Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан провела пресс-брифинг «100 дней президентства Касым-Жомарта Токаева», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сложившейся традиции первые 100 дней президентства считаются символическим периодом, который позволяет подвести некоторые итоги деятельности высшего руководства государства.

Брифинг А.Куспан стал хорошей возможностью ознакомить европейскую аудиторию с основными итогами деятельности Касым-Жомарта Токаева на посту Президента нашей страны.

«В своем выступлении на официальной церемонии вступления в должность 12 июня этого года Касым-Жомарт Токаев своей целью обозначил обеспечение единства общества и защиту прав каждого гражданина, а также отстаивание национальных интересов Казахстана», - отметила казахстанский дипломат, выступавшая на французском языке.

«Глава государства обозначил десять ключевых направлений, к реализации которых уже приступил», – добавила она, после чего сделала подробный обзор итогов работы Президента Казахстана за этот период.

Минувшие месяцы были насыщены событиями и наполнены конкретными решениями президента Токаева, которые нашли отклик у широких слоев населения Казахстана.

Выступая, А.Куспан акцентировала внимание на списании кредитов уязвимым в социальном плане гражданам, повышении доходов населения и создании Национального совета общественного доверия.

Говоря о Послании Президента от 2 сентября, высокопоставленный дипломат подчеркнула, что руководство страны обращает особое внимание на сокращение неравенства и улучшение качества жизни казахстанских граждан.

«В Послании Президент сосредоточился на политическом и экономическом развитии, включая поддержку микро-, малого и среднего бизнеса», - отметила А.Куспан.

Разумеется, отдельное внимание на пресс-брифинге, который длился порядка полутора часа, было уделено внешней политике. Повестка дня Главы государства была весьма насыщенной: с 12 июня Касым-Жомарт Токаев совершил 6 зарубежных визитов – в Кыргызстан, Таджикистан, Китай, США, Армению и Россию.

После выступления А.Куспан, участники брифинга, среди которых были чиновники Европейской комиссии, дипломаты, представители экспертного сообщества и журналисты, имели возможность задать свои вопросы.

Больше всего европейцев интересовали казахстанско-китайские отношения, сотрудничество нашей страны с Африкой, строительство магистральных газопроводов, подготовительные мероприятия к министерской конференции Всемирной торговой организации в Нур-Султане и здравоохранение.

Член наблюдательного совета неправительственной организации «Укрепление отношений между ЕС и Центральной Азией» (SEnECA), эксперт по Центральной Азии Пьер Боргольц считает, что за первые месяцы президентства Токаева было «сделано очень много».

«Президент Токаев поставил перед собой грандиозную задачу следовать фундаментальной роли Президента Назарбаева и, безусловно, его роль заключается в продолжении наращивания мер для процветания населения Казахстана», - сказал П.Боргольц.

«Внимание Президента к проблемам экономического и социального развития населения было продемонстрировано очень конкретными действиями», - добавил он.

Больше всего эксперта впечатлило списание кредитов многодетным, семьям, воспитывающим детей-инвалидов и другим социально уязвимым категориям населения.

«Внимание Президента к образованию дает молодым людям хорошую основу для поиска работы. Также немаловажное значение имеет диверсификация экономики и внимание к сельскому хозяйству», - отметил собеседник Казинформа.

«Увеличение количества орошаемых земель в Казахстане, особенно на юге, который нуждается в развитии качества продукции, будет генерировать доход для жителей региона», - уверен экс-дипломат Внешнеполитической службы ЕС, долгое время координировавший сотрудничество со странами Центральной Азии.

При этом создание Национального совета общественного доверия, целью которого является выработка предложений и рекомендаций на основе широкого обсуждения с представителями общественности, Пьер Боргольц назвал «своевременным решением, устремленным в будущее».

«Огромным вызовом для Казахстана является задача быть мостом между Европой и Азией, Севером и Югом. Сделанные первые шаги и месседжи свидетельствуют о преемственности политики, которую проводил Нурсултан Назарбаев, чтобы сделать Казахстан посредником для обеспечения мира и стабильности», - подчеркнул он.

«Для Европейского союза это хороший сигнал, ведь Казахстан является стратегическим партнером для Европы. На этой основе наши отношения вместе с новой Стратегией ЕС по Центральной Азии будут процветать и развиваться», - резюмировал П.Боргольц.

В свою очередь, присутствовавший в пресс-брифинге старший аналитик Европейского института азиатских исследований Альберто Тюркстра уверен, что Касым-Жомарт Токаев в свое президентство работает над воплощением в жизнь запросов общества.

«Поддержка людей, которые оказались в сложном положении, поддержка женщин, предпринимателей малого и среднего бизнеса действительно стали целью и ключевой задачей нового правительства», - сказал Тюркстра.

«Во внешней политике главное, конечно, что Касым-Жомарт Токаев проявляет активность не только с соседними странами. Он уже был в США, и мы надеемся, что он скоро приедет в Брюссель», - подытожил собеседник Казинформа.