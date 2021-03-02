Сто бельгийцев оперативно отреагировали на призыв получить вакцину от КВИ «вне очереди»

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сразу сто бельгийцев откликнулись на призыв центра вакцинации экстренно получить вакцину от коронавируса из-за опасения истечения срока годности медпрепаратов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Центры вакцинации во фламандских муниципалитетах Бельгии: Брабант, Веммель и Лондерзель планировали в выходные дни поставить вакцины 300 медицинским работникам. Однако порядка 100 человек не явились в назначенное им время.

На этот случай Центр вакцинации составляет резервный список людей из числа широкой общественности, которые соответствует критериям вакцинации.

«Утром мы позвонили людям, которые не откликнулись на приглашение, чтобы спросить, придут они или нет, потому что для нас важно подготовить вакцину, имеющую срок годности. Затем мы сделали звонки лицам, находящимся в списке, который получили от Агентства по уходу и здравоохранению. Однако и это не дало нам необходимого количества людей», - сказал представитель Центра вакцинации А.Херманс.

Медицинское учреждение, опасаясь потерять скоропортящиеся вакцины, обратилось к населению через социальные сети. Был составлен «пост», где было указано, что центр вакцинации срочно составляет резервный список для вакцинации.

В итоге порядка 100 жителей данных регионов оперативно отреагировали на призыв и получили свою первую вакцину против коронавируса ранее планируемого срока.



