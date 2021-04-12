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    Стипендию докторантов  планируют поднять до 260 тысяч тенге в Казахстане

    12 Апреля 2021, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стипендия докторантов к 2025 году составит 260 тысяч тенге. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 80% увеличился размер стипендии для докторантов PhD (до 150 тысяч тенге). В дальнейшем, согласно программе партии «Нур Отан», стипендия докторантов будет увеличиваться ежегодно на 15% и к 2025 году составит 260 тысяч тенге», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в сети Facebook.

    Министр подчеркнул, что важно повышать прозрачность при поступлении в магистратуру и докторантуру.

    «Поэтому мы летом прошлого года впервые внедрили электронный формат экзаменов в магистратуре. С этого года в таком же формате пройдут вступительные экзамены в докторантуру», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

    Глава МОН добавил, что как результат тесного взаимодействия с научным сообществом в Правила работы диссертационных советов внесены изменения, расширены возможности для наших докторантов при защите их диссертаций.

    Изменения также коснулись и правил формирования перечня научных журналов. С текущего года начнется реализацию проекта по поддержке сильных научных журналов.

    В соответствии с новыми поправками в Закон «О науке» ежегодно будут выделяться 50 премий для лучших научных работников. По аналогии с конкурсом «Лучший преподаватель вуза» они будут получать премию в размере более 5 млн тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Наука МОН
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