Стипендия «Болашак»: сохранена квота для претендентов из сельской местности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Квота для казахстанцев, проживающих в сельской местности, по международной программе «Болашак» сохраняется. Сельская молодежь может принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии «Болашак» по льготным условиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».

Согласно правилам на международную стипендию по квоте могут претендовать кандидаты, проживающие на селе последние три года. Также они должны работать в сельской местности последние два года.

«Кроме того, необходимо, чтобы GPA - средний балл диплома претендентов по сельской квоте был не менее 2,67 из 4.00. Также обязательно наличие сертификата о сдаче экзаменов по государственному языку с результатом не менее уровня В1, по иностранному языку с результатом IELTS, как минимум 6.0 из 9.0, TOEFL: PBT 500 из 677, IBT 60-78 из 120. Претенденты могут выбрать специальности, родственные специальности по диплому бакалавра или специалиста», - уточнила президент Центра международных программ МОН РК Айнур Карбозова.

Стипендиаты по сельской квоте могут пройти бесплатную языковую подготовку на территории Казахстана сроком до 6 месяцев. Кроме того, сельчанам не обязательно самостоятельно поступать в зарубежные вузы на момент подачи документов на «Болашак». Они могут выбрать учебное заведение, из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы после присуждения стипендии.

С 2020 года в конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов из сельских населённых пунктов.

Наряду с этим, стипендиатам, поступившим по сельской квоте, не обязательно предоставлять залоговое имущество. Достаточно иметь двух гарантов. Ими могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, которые имеют постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.

«Выпускникам, которые едут работать в регионы, сокращен срок трудовой отработки. Им необходимо отработать 3 года, вместо 5 лет. Мы надеемся, что эта мера позволит увеличить долю болашаковцев, которые поедут в регионы и будут работать на селе», - отметила Айнур Карбозова.

Отметим, с 2020 года процесс приема документов и конкурсного отбора полностью автоматизирован. Это обеспечило прозрачность и открытость конкурсного отбора. Претенденты подают заявки через портал государственных услуг eGov и проходят все этапы отбора онлайн, не выезжая из региона.

Напомним, в этом году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» стартовал 4 мая и продлится до 28 октября.

В 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий. Из них 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры и докторантуры. 500 стипендий присуждаются по новой категории стажировок «Ученые». Данная категория утверждена по поручению Главы государства с целью предоставления возможности ученым стажировки в ведущих научных центрах мира.

По условиям программы «Болашак», государство оплачивает студентам расходы на обучение, перелет в оба конца, а также визовые сборы, медицинскую страховку, ежемесячную стипендию и пособие на приобретение учебных материалов. Размер стипендии варьируется от города и уровня жизни в той или иной стране. К примеру, в Нью-Йорке и Лондоне ежемесячная стипендия составляет более 2 тыс. долларов США.