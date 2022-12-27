Стипендия «Болашак» присуждена 178 казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Решением Республиканской комиссии стипендия «Болашак» присуждена 178 казахстанцам, которые пройдут обучение в магистратуре, докторантуре, резидентуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

В ходе заседания были обсуждены вопросы исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак».

Так, в рамках поручения Главы государства преобладающее большинство из стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля.

По итогам заседания Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».





Фото: akorda.kz



