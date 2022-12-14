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    Стипендии увеличат в два раза казахстанским студентам вузов

    14 Декабря 2022, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стипендии казахстанских студентов вузов будут увеличены в два раза. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства будут увеличены стипендии студентов вузов в два раза. Поэтапное повышение стипендии до 2025 года будет реализовано в рамках действующей дорожной карты. В период с 2026 по 2030 годы работа будет продолжена в рамках данного поручения», - сказал министр науки на заседании Правительства.

    Саясат Нурбек отметил, что всем студентам будут обеспечен доступ к цифровым мировым ресурсам, необходимым для получения образования, в том числе к таким, как Coursera, EdX.

    «Учебно-методические объединения вузов провели анализ по отбору актуальных курсов для включения их в образовательные программы. На данные курсы будут предусмотрены академические кредиты. По итогам проведенной работы отобраны актуальные курсы для включения в образовательные программы. Также планируется перевод курсов Coursera, EdX на казахский язык», - добавил министр.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
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