Стипендии увеличат в два раза казахстанским студентам вузов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стипендии казахстанских студентов вузов будут увеличены в два раза. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства будут увеличены стипендии студентов вузов в два раза. Поэтапное повышение стипендии до 2025 года будет реализовано в рамках действующей дорожной карты. В период с 2026 по 2030 годы работа будет продолжена в рамках данного поручения», - сказал министр науки на заседании Правительства.

Саясат Нурбек отметил, что всем студентам будут обеспечен доступ к цифровым мировым ресурсам, необходимым для получения образования, в том числе к таким, как Coursera, EdX.

«Учебно-методические объединения вузов провели анализ по отбору актуальных курсов для включения их в образовательные программы. На данные курсы будут предусмотрены академические кредиты. По итогам проведенной работы отобраны актуальные курсы для включения в образовательные программы. Также планируется перевод курсов Coursera, EdX на казахский язык», - добавил министр.



