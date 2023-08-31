Стипендии более 380 тыс. студентов увеличатся с 1 сентября в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объемы финансирования среднего образования только за последние пять лет увеличены более чем в 2 раза или с 2 до 4,5 трлн тенге. Об этом проинформировал в ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Премьер-Министр напомнил, что в стране начата реализация Национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого будет построено 369 школ. Кроме того, создан Фонд поддержки инфраструктуры образования, где аккумулируются средства, возращенные государству в рамках антикоррупционных мероприятий. На сегодня в Фонд поступило 120 млрд тенге, из них 97 млрд тенге направлены на строительство 62 школ.

Ежегодно увеличивается количество образовательных грантов в отечественных университетах. В текущем году из 88 тыс. выделенных грантов 73 тыс. были присуждены выпускникам школ этого года.

Как отметил Алихан Смаилов, более 380 тыс. студентов с завтрашнего дня увеличиваются стипендии. Только за последние 3 года расходы на одного обучающегося выросли в среднем с 420 тыс. почти до 1 млн тенге.

«Важным вопросом также является обеспечение студентов общежитиями. С 2020 года ежегодно вводится по 10 тыс. мест для студентов. В рамках программы государственного субсидирования строительства общежитий уже введено 99 объектов, в текущем году запланировано открытие еще 32. При этом с 1 сентября иногородним студентам из отдельных категорий социально уязвимых слоев населения будут возмещаться затраты на проживание.

Также с нового учебного года на 20% увеличивается заработная плата профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений», - сказал глава Правительства.

Напомним, по словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, стипендии студентов увеличатся в два раза до 2025 года.