Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Стипендии более 380 тыс. студентов увеличатся с 1 сентября в РК

    31 Августа 2023, 12:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объемы финансирования среднего образования только за последние пять лет увеличены более чем в 2 раза или с 2 до 4,5 трлн тенге. Об этом проинформировал в ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    Премьер-Министр напомнил, что в стране начата реализация Национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого будет построено 369 школ. Кроме того, создан Фонд поддержки инфраструктуры образования, где аккумулируются средства, возращенные государству в рамках антикоррупционных мероприятий. На сегодня в Фонд поступило 120 млрд тенге, из них 97 млрд тенге направлены на строительство 62 школ.

    Ежегодно увеличивается количество образовательных грантов в отечественных университетах. В текущем году из 88 тыс. выделенных грантов 73 тыс. были присуждены выпускникам школ этого года.

    Как отметил Алихан Смаилов, более 380 тыс. студентов с завтрашнего дня увеличиваются стипендии. Только за последние 3 года расходы на одного обучающегося выросли в среднем с 420 тыс. почти до 1 млн тенге.

    «Важным вопросом также является обеспечение студентов общежитиями. С 2020 года ежегодно вводится по 10 тыс. мест для студентов. В рамках программы государственного субсидирования строительства общежитий уже введено 99 объектов, в текущем году запланировано открытие еще 32. При этом с 1 сентября иногородним студентам из отдельных категорий социально уязвимых слоев населения будут возмещаться затраты на проживание.

    Также с нового учебного года на 20% увеличивается заработная плата профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений», - сказал глава Правительства.

    Напомним, по словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, стипендии студентов увеличатся в два раза до 2025 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Образование Алихан Смаилов AMANAT Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Центр раннего вмешательства для детей с нарушениями развития откроют в Караганде
    На отсутствие учебников в школах жалуются родители в Петропавловске
    Пять школ в Петропавловске не подключены к центральному отоплению
    Сколько стоит обучение в частных школах Семея
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков