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    Стимулировать бизнес для трудоуйстройства инвалидов пообещали в Правительстве

    5 Июля 2022, 13:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Система господдержки лиц с инвалидностью постоянно совершенствуется в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша задача – обеспечить создание благоприятной среды для людей с инвалидностью. Система поддержки со стороны государства постоянно совершенствуется. Этому свидетельствуют принятые законодательные поправки, направленные на возможность повышения доходов лиц с инвалидностью и их семей, улучшения качества их жизни», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Он пообещал, что теперь субъекты частного предпринимательства будут стимулироваться для трудоустройства инвалидов.

    «Глава государства поручил упростить процедуру установления инвалидности. С начала текущего года пилотный проект заочного установления инвалидности масштабирован по всей республике. Благодаря Порталу социальных услуг сроки получения технических средств и услуг реабилитации сократились с восьми месяцев до 30 дней», - заявил Премьер.

    Глава Кабмина подчеркнул, что государственным органам необходимо продолжать реализацию комплексных мер по поддержке лиц с ограниченными возможностями, озвучив ряд поручений.

    «Министерству труда совместно с Министерствами здравоохранения и цифрового развития продолжить работу по интеграции информационных систем для внедрения заочного освидетельствования, а также продолжить работу по совершенствованию Портала социальных услуг», - поручил А. Смаилов.

    Акиматам регионов поручено обеспечить охват нуждающихся лиц техническими средствами и услугами реабилитации до конца года до 90 % и до 100 % к концу 2023 года.

    По мнению Премьера, необходимо расширить сеть отделений дневного пребывания для лиц с инвалидностью и создавать малые дома социального обслуживания.

    «Министерству здравоохранения совместно с акиматами уделить особое внимание ранней диагностике заболеваемости и раннему вмешательству для предупреждения инвалидности.

    В целом считаю, что министерствам индустрии, торговли, здравоохранения, труда совместно с акиматами разработать Единый Национальный стандарт по адаптации и обеспечению доступности для лиц с инвалидностью», - добавил А. Смаилов.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Бизнес Общество Алихан Смаилов
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