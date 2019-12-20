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СТИМУЛИРОВАТЬ АКТИВНЫЙ ПРИХОД ЖЕНЩИН В ПОЛИТИКУ ПРИЗВАЛ ПРЕЗИДЕНТ

20 Декабря 2019 12:38
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СТИМУЛИРОВАТЬ АКТИВНЫЙ ПРИХОД ЖЕНЩИН В ПОЛИТИКУ ПРИЗВАЛ ПРЕЗИДЕНТ

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Общество, Нацсовет-2019,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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