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    Стикеры с изображением Президента Казахстана появились в Telegram

    23 Февраля 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Telegram канал Телерадиокомплекса Президента Казахстана опубликовал набор стикеров с изображением Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

    «Друзья, делимся с вами эксклюзивным стикерпаком с изображением Президента Республики Казахстан.

    Автор стикеров – молодой иллюстратор Аружан Унарбекова.

    Выражайте свои эмоции по-новому! Пусть ваши переписки будут более яркими и интересными!» - говорится в публикации ТРК Президента.

    Набор содержит 17 стикеров, часть из которых с цитатами президента на государственном и русском языках.


    Кадр из видео/ @ptrkkz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Соцсети
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