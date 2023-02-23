Стикеры с изображением Президента Казахстана появились в Telegram

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Telegram канал Телерадиокомплекса Президента Казахстана опубликовал набор стикеров с изображением Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».
«Друзья, делимся с вами эксклюзивным стикерпаком с изображением Президента Республики Казахстан.
Автор стикеров – молодой иллюстратор Аружан Унарбекова.
Выражайте свои эмоции по-новому! Пусть ваши переписки будут более яркими и интересными!» - говорится в публикации ТРК Президента.
Набор содержит 17 стикеров, часть из которых с цитатами президента на государственном и русском языках.
Кадр из видео/ @ptrkkz