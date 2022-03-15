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    Стихийные свалки полностью ликвидировали в Алматы, Шымкенте и двух областях

    15 Марта 2022, 14:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет решаться вопрос ликвидации стихийных свалок в Казахстане, рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Другой актуальной темой, затрагиваемой гражданами, является вопрос размещения отходов. Осуществляется космический мониторинг несанкционированных отходов, выявлено 7328 несанкционированных свалок, ликвидировано 6740, или 89%», - сказал Зулфухар Жолдасов

    Было отмечено, что свалки полностью ликвидированы в Кызылординской, Атырауской областях и в городах Алматы, Шымкент.

    По горячей линии в Министерство поступило 479 обращений, из них 54% (258) приходятся на стихийные свалки.

    Для решения систематической проблемы выработаны комплексные меры по ликвидации действующих и недопущению образования новых стихийных свалок.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Атырауская область Кызылординская область Экология Шымкент Общество Минэкологии
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