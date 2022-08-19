Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Стихийные свалки ликвидируют в Атырау

    19 Августа 2022 21:53

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау приступили к расчистке стихийных свалок, которых в городе образовалось 75, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе не уменьшается число людей, которые самовольно выбрасывают мусор на пустыри. Таких мест в городе, где в основном выбрасываются строительные отходы, насчитали 75. При подрядной организации «Спецавтобаза» сформирована специальная рабочая группа по ликвидации мусорных свалок в городе. Уборкой и вывозом отходов ежедневно занимаются 30 рабочих и 10 единиц спецтехники», - сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.

    На 19 августа уже очищено 35 несанкционированных свалок, вывезено более 2300 тонн мусора.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Экология #Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области
    Природные резерваты для защиты каспийских тюленей намерены открыть в Казахстане
    Деревья высадили на Малом Талдыколе в Нур-Султане
    Природный парк планируют создать на острове в Семее
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров