Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Стихи и мелодии ко Дню домбры – челлендж запустили мамы в Таразе

    2 Июля 2023, 17:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В честь национального Дня домбры в таразском центре «Анаға Тағзым» (Дом Матери) звучали кюи и поэтические произведения, посвященные древнему инструменту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ко Дню домбры Совет матерей Ассамблеи народа Казахстана по Жамбылской области подготовил музыкально-поэтическое поздравление казахстанцам.

    «Мамы разных национальностей рассказали о домбре, поздравили с прекрасным праздником, прославляющим самобытное искусство нашего народа, имеющее глубокие исторические корни - пояснила директор центра «Анаға Тағзым», председатель Совета матерей АНК по Жамбылской области Эльмира Мырза-Гали. - Наша общественница Наталья Гончарова прочла проникновенные стихи собственного сочинения, посвященные домбре. Интернациональное трио домбристов школьников великолепно исполнили кюй «Келіншек», в переводе означает «Невестка». Это дунганин Ариф Шамсудинов и воспитанницы таразской спецшколы София Мукаева и Валерия Кулакова. Жамбылский Совет матерей в соцсетях запустил челлендж Советам матерей в других регионах Казахстана. Уже идут активные отклики».

    Председатель республиканского общественного объединения этнокультурного центра дунган Сара Даузова отметила значимость этого сравнительно недавно учрежденного в Казахстане праздника и напомнила, что по традиции ежегодно в родильных домах Жамбылской области в День домбры дарят новорожденному ребенку этот национальный инструмент.

    Представитель польского этнокультурного центра Аракси Плетнева сказала, что праздник домбры – это повод задуматься о значении музыкального инструмента в жизни народа.

    «Домбра с древних времен сопровождала казахов и в радости, и в горе, с ней обращались как со святыней. Домбра – это целый мир для казаха. Наш Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал домбру национальным брендом и отметил, что это священный инструмент, о котором с древности слагают легенды, передают из поколения в поколение, считая народным талисманом, запечатлевшим летопись веков», – сказала Аракси Плетнева.

    Как сообщалось ранее, семиметровую точную копию популярного народного инструмента установили в Таразе возле студенческого общежития Международного Таразского инновационного института имени Ш. Муртазы.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Культура Акимат АНК Видео День домбры
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сельчане Жамбылской области создали «Лигу молодежи»
    10 человек пострадали при взрыве в зерновом терминале в Турции
    Ликвидирована плантация конопли при помощи дрона в Жамбылской области
    Закладчика синтетических наркотиков на самокате задержали в Шымкенте
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах